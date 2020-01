Rio Grande do Sul Detran-RS propõe que valores não ressarcidos do DPVAT fiquem como crédito para 2021

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Proprietários de veículos que pagaram o seguro antes da redução do valor podem solicitar o ressarcimento pela internet Foto: Divulgação Proprietários de veículos que pagaram o seguro antes da redução do valor podem solicitar o ressarcimento pela internet. (Foto: EBC) Foto: Divulgação

O Detran-RS (Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul) oficiou, na quarta-feira (15), a Seguradora Líder, administradora do DPVAT, propondo que os valores não ressarcidos do seguro deste ano fiquem como crédito para o exercício de 2021.

Proprietários de veículos que pagaram o seguro antes da redução do valor podem solicitar o ressarcimento pela internet. Se não o fizerem, a proposta do Detran-RS é que o valor pago a mais possa ser abatido do seguro no próximo ano. Mais de 500 mil proprietários de veículos no RS quitaram o DPVAT antes da decisão do Supremo Tribunal Federal que reduziu os valores.

A preocupação do Detran-RS é que muitas pessoas poderão enfrentar dificuldades técnicas no site, não ter conta bancária em seu nome (exigida para a restituição) ou optar por não solicitar o valor.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário