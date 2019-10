Dia das Crianças para todos os bolsos

O Centro Popular de Compras – Pop center está preparado com opções para todos os bolsos neste dia das crianças e abrirá normalmente, das 9h às 19h, neste sábado, 12 de outubro. Segundo a diretora institucional do Pop Center, Elaine Deboni, a expectativa é que mais de 100 mil pessoas circulem pelo local na data.

“Já notamos, na última semana, uma movimentação maior, com pessoas fazendo pesquisa de preços e atrás das melhores opções” analisa Elaine. As lojas estão com seus estoques abastecidos para receber os interessados em presentear a criançada e oferecem as mais variadas opções de presentes, com itens a partir de cinco reais, como chaveiros, mini ursos de pelúcia, canecas, camisetas e brinquedos.

É o que conta a proprietária da Mell Presentes, Tania Campos Rodrigues: “este ano estamos com uma expectativa muito boa, já que a pesquisa de preços está gerando bastante movimento. Tendo em vista a tendência dos brinquedos, dobramos o estoque de slimes e bonecas LOL, que são o carro chefe do momento da loja, além de bonecas e carrinhos de controle remoto, que são produtos clássicos e com muita saída sempre”, afirma.

Tania ainda comenta que a loja possui ursos gigantes de pelúcia para quem diferenciar em um presente clássico. “No Pop, somos o único local que possui ursos grandes para quem quiser marcar esse dia especial para alguém”, disse.

Para quem quiser uma opção diferenciada de presentes a loja ACR Games e Eletrônicos oferece a opção de personalizar o console de videogames, através de pintura manual, com a temática de games. Salete Fernandes, proprietária da loja, afirma que é possível caracterizar um game de forma única a partir de R$ 380 reais. “Oferecemos para as pessoas a chance de ter um produto único e personalizado de acordo com o seu gosto ou personagem favorito. Com certeza é um diferencial na hora de presentear”, afirma.

