Dia de luto na Receita Federal

Auditores Fiscais da Receita Federal realizam hoje dia nacional de protesto nas unidades de trabalho. Eles estão mobilizados contra o tratamento que a instituição e a categoria estão recebendo de integrantes dos Três Poderes da União. Em Porto Alegre, dezenas de auditores se reuniram na sede da Receita e debateram os acontecimentos. “Não existe Estado eficiente sem um fisco atuante. Hoje, nós servidores sentimos diretamente a interferência política que vem ocorrendo. Amanhã serão os cidadãos brasileiros”, afirma o presidente da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Porto Alegre, Luis Augusto Carratte de Mesquita.

No final da manhã, após Assembleia Geral, os filiados se reuniram em frente à escadaria do prédio da Receita Federal e estenderam faixas com os dizeres “Ninguém está acima da lei”. O Dia Nacional de Luto está acontecendo em todas as unidades onde atuam os auditores fiscais, nas capitais, aduanas, portos e aeroportos. “Não se trata de paralisação, por enquanto. Mas queremos fazer um alerta e retomar a mobilização da categoria em defesa da Receita”, conclui Mesquita.

