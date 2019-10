Dia do Médico: Cremers entrega Medalha Mérito Médico 2019 a 127 profissionais

No dia 18 de outubro é comemorado o Dia do Médico. E para celebrar essa data, foi entregue nesta quinta-feira (18) a Medalha Mérito Médico 2019 para profissionais com 50 anos de profissão ou mais. O evento foi promovido pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), no Teatro da Associação Médica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre.

“Nada mais justo do que homenagear esse colegas que formaram o bom nome da medicina gaúcha, reconhecida nacionalmente. Nossos colegas possuem uma formação muito boa comparada aos melhores locais do mundo. Então a gente resolveu homenagear os colegas com mais de 50 anos de formado que não tinha nenhuma infração ética no conselho”, disse o presidente do Cremers, Eduardo Trindade.

De acordo com Trindade, o reconhecimento a esses profissionais é a melhor forma de comemorar o Dia do Médico. “Temos que conhecer o passado para construir o futuro. Muitos desses profissionais ainda estão prestando serviço, o que é um exemplo para todos nós”, completou.

O médico ginecologista, Heitor Hentschel foi um dos 127 homenageados. Ele se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul há 50 anos. Ele foi professor na instituição que se formou e hoje continua atuando em seu consultório. “É uma grande oportunidade que temos de olhar para nós mesmos e vermos as nossas realidades, as nossas dificuldades, todas as coisas que nós temos vivido. Boa parte de nós continuam trabalhando, apesar de ter muito mais de 70 anos, pois são 50 anos de formado e nós querendo continuar trabalhando, pois amamos a nossa profissão. Isso nos dá satisfação, orgulho e por isso que estamos aqui nesse clima festivo, comemorando o nosso jubileu”, comemorou.