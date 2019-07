A mãe de uma turista dinamarquesa assassinada e decapitada por um grupo jihadista no Marrocos pediu a pena de morte para os réus, horas antes da divulgação da sentença no julgamento. Louisa Vesterager Jespersen, 24, foi assassinada em uma barraca nas montanhas do Atlas junto com sua companheira, a norueguesa Maren Uenald, 28, em dezembro do ano passado.

