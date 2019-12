Economia Diplomatas estrangeiros estão otimistas com a economia brasileira em 2020

2 de dezembro de 2019

Diplomatas estrangeiros estão otimistas com o desempenho da economia brasileira em 2020. Uma pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria) aponta que só 8,8% das 34 representações diplomáticas baseadas em Brasília acreditam que a situação econômica vai piorar.

Para 44,1% dos representantes de embaixadas, a economia do Brasil será melhor no ano que vem. Ainda de acordo com o levantamento, a reforma trabalhista é considerada a mais importante entre as alterações propostas pelo governo federal. Em seguida, vem a tributária, citada como prioritária por 25% dos entrevistados.

A pesquisa também aponta que 79,4% dos diplomatas estrangeiros consideram importante a adesão do Brasil à OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), conforme informações da colunista Mônica Bergamo.

