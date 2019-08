Diretor da TVE participa de feira de inovação

O diretor da TVE, Caio Klein, participa de um painel sobre novas tecnologias e infraestrutura do audiovisual no jornalismo e em eventos esportivos na Set Expo 2019, em São Paulo, dia 28 de agosto. O debate, com representantes das empresas Sony, JVC, Globosat e 2Live, faz parte do 31º Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento, que integra a programação da feira.

Deixe seu comentário: