Diretor de futebol do Grêmio reconhece bom momento de Everton e destaca: “Só sai pelo valor da multa”

No Gre-Nal da categoria sub-20 desta quarta-feira (19), o diretor de futebol do Grêmio, Deco Nascimento, esteve em Eldorado para prestigiar a base. “Gre-Nal não tem categoria. É um grande clássico, com duas boas equipes e aguerridas”, disse. Porém, não poderia ter fugido do assunto Everton.

O atacante da equipe principal gremista está com a seleção na Copa América e, quando chamado por Tite, entra e faz a diferença. Isso é bom, mas, por outro lado, pode atrair olhares europeus. Deco garantiu que o jogador só saíra pelo valor da sua multa e que não há sondagens: “O Grêmio não tem nada, nem formal e informalmente, pelo Everton. O presidente foi bem claro: só sai pelo valor da multa.”

O diretor também comentou sobre as lesões, já que os jogadores machucados já voltaram às atividades. “Ficou uma ideia não bem concebida de lesões. São 4 lesões que a gente teve. O que se tem é o Grêmio por jogar muito, poupar jogadores, mas não por lesão”, concluiu.

