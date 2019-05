Diretor do Snowland discute Turismo em Brasília

Com o objetivo de encontrar soluções que promovam o desenvolvimento do setor de turismo nacional e da América Latina, representantes do Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas – Sindepat, da Associação das Empresas de Parques de Diversão do Brasil – ADIBRA, da Associação Global da Indústria de Atrações – IAAPA, além de representantes do México, Argentina e Peru, estiveram recentemente em Brasília cumprindo extensa agenda de reuniões.

Integrando o grupo estava o diretor executivo do Snowland, Conselheiro do Sindepat e participante do Subcomitê de Relações Governamentais da IAAPA, Paulo Mentone. A pauta foi composta por visitas a lideranças do Executivo e Legislativo, incluindo um encontro com o Ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio. Na ocasião, foi reforçada a importância do segmento de parques e atrações no desenvolvimento do turismo de lazer do Brasil.

Visando a expansão dos empreendimentos já existentes, bem como atrair investidores internacionais, foram discutidos, ainda, temas como: a isenção permanente de imposto de importação para equipamentos para parques, pleito que já segue em tramitação no Mercosul há dois anos; a necessidade de equalização da base de cobrança do PIS/COFINS sobre a receita dos parques e a importância de uma legislação específica para as Áreas de Especial Interesse Turístico.

Durante os encontros, a comitiva convidou os membros do Executivo e Legislativo para o evento SINDEPAT Summit, que ocorrerá nos dias 21 e 22 de agosto, em Brasília, e reunirá gestores e operadores de parques e atrações, palestrantes dos mais variados temas e fornecedores nacionais e internacionais do segmento.

Sindepat

O Sindepat surgiu em 2003 como fruto da união dos principais parques temáticos e atrações turísticas do Brasil. Atualmente, conta com 37 associados, sendo um deles o Snowland.

Snowland

Inaugurado em outubro de 2013 na cidade de Gramado (RS), o Parque Snowland já se consolida como uma das principais atrações turísticas do Brasil. Com o objetivo principal de criar uma relação entre as pessoas e o ambiente nevado, em uma área de 16 mil m², sendo 8,1 mil m² dedicados a neve, o empreendimento recria um vilarejo alpino, proporcionando um clima europeu e reproduzindo uma paisagem fantástica. Pistas de patinação, de esqui e de snowboard, Escola de Esqui e de Snowboard, além de local para caminhadas na neve e exploração à montanha nevada são algumas das diversas atrações que o local oferece. Saiba mais sobre o Parque Snowland, acesse o site www.snowland.com.br ou entre em contato pelo do telefone (54) 3295.6000.

Para acompanhar novas campanhas e informações, acesse a página oficial: www.facebook.com/SnowlandGramado.

Deixe seu comentário: