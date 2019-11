Dirigentes de partidos de centro não têm pressa de retomar diálogo com Lula

Dirigentes de partidos de centro e centro-direita não fecham as portas, mas dizem não ter pressa de retomar o diálogo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deixou a prisão no dia 8 de novembro. Ele ficou detido por 580 dias na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR).

A avaliação dos dirigentes dessas siglas é de que a disputa nacional tem impacto relativo nas eleições municipais e não seria adequado fazer movimentos bruscos às vésperas do pleito no ano que vem, de acordo com informações da coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo.

Militares

Lula também quer buscar diálogo com militares ou com seus interlocutores. O petista quer entender a animosidade de setores das Forças Armadas contra ele e o PT e também diz não compreender o que considera uma nova postura de boa parte dos militares diante de temas como privatizações.