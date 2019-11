Discurso de Lula foi considerado acima do tom por dirigentes do PT

O discurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no sábado (09) – um dia depois de deixar a prisão –, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), foi considerado acima do tom por dirigentes do PT. A ideia é que os próximos pronunciamentos de Lula sejam mais moderados.

Os petistas já ouviram, inclusive de interlocutores no Judiciário, que o tom mais radical só causa ruído e dificulta a possibilidade de que os julgamentos em que ele está envolvido ocorram em um ambiente sereno.

O viés radical do discurso em alguns momentos foi creditado à emoção e ao entusiasmo de Lula por ter acabado de sair da prisão. Um dos pontos negativos, segundo as análises, foi o momento em que ele afirmou que o presidente Jair Bolsonaro, quando jovem, “arrumou um jeito de não trabalhar. Ele foi fazer o serviço militar”. As informações são da colunista Mônica Bergamo.