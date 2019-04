Diversas atrações encantam crianças e adultos no primeiro final de semana da Páscoa de Gramado

Pelo menos 70 mil pessoas, entre turistas e moradores da região, circularam por Gramado entre sexta-feira (29) e domingo (31), o primeiro final de semana dos eventos de Páscoa na cidade. No primeiro dia de evento, atrações como a Trupe de Páscoa e a apresentação da Orquestra de Violões foram os destaques, lotando a Rua Coberta. Já no sábado, a Parada de Páscoa e o espetáculo Tito um Coelho Atrapalhado mobilizaram milhares de pessoas na principal avenida de Gramado, a Borges de Medeiros.

Para o casal Júlio e Fabiana Monteiro, de Curitiba, a Páscoa tem um significado especial. “Nos casamos na Páscoa e estamos aqui antecipando a comemoração. Demos sorte, a programação está muito linda! Estamos adorando demais”, comentaram. Já a médica Alice Lima, de São Paulo, acompanhada do esposo Rudinei e dos filhos pequenos, Maria Clara e João Pedro, revelou que todos estavam encantados com a Parada de Páscoa e a área kids na Rua Coberta. “Isso é fantástico, tudo muito lindo! Tanto nós como as crianças estamos realizados, vamos ficar cinco dias aqui e queremos aproveitar o máximo o evento”, disse emocionada.

A Páscoa em Gramado começou na sexta-feira e irá até o dia 21 de abril, data em que é comemorada oficialmente. Em sua 4ª edição, a espera é de cerca de 400 mil pessoas durante os 24 dias de evento.

