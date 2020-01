Porto Alegre Diversos pontos de Porto Alegre e do Estado registram falta de luz

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Em alguns pontos de Porto Alegre as sinaleiras pararam de funcionar Foto: Divulgação Em alguns pontos de Porto Alegre as sinaleiras pararam de funcionar (Divulgação) Foto: Divulgação

Diversos pontos de Porto Alegre e do interior do Rio Grande do Sul registraram, na tarde desta quarta-feira (15), falta de energia elétrica por quase 30 minutos.

Houve relatos de falta de energia, por volta das 15h, no Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Rodoviária de Porto Alegre e alguns hospitais da cidade. Bairros da Zona Sul, Zona Norte, e região Central do Estado também registraram a falta de energia. Por volta das 16h05min, a energia retornou em alguns pontos da Capital, como o bairro Petrópolis e Auxiliadora.

O apagão temporário também afetou outros municípios. Relatos de moradores também dão conta de falta de energia em Esteio, Alvorada, Viamão, Pelotas e Santa Cruz do Sul.

Segundo a CEEE (Companhia Estadual de Energia Elétrica), a queda no fornecimento de energia para Porto Alegre e algumas cidades gaúchas ocorreu devido a um problema no Sistema Interligado Nacional, que abastece as subestações das companhias elétricas.

Avisos

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) publicou avisos sobre a falta de energia em Porto Alegre. “Devido a blackout diversos pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. Os semáforos também sofreram alterações, mas aos poucos, estão voltando a operar normalmente. Pedimos atenção redobrada”.

A Trensurb informou que devido à interrupção do fornecimento de energia da concessionária para a subestação elétrica Fátima, trens operam com velocidade reduzida.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário