Divulgado o primeiro trailer de “As Panteras”

Nesta quinta-feira (27), chegou o primeiro trailer oficial de “As Panteras”. O trio protagonista do reboot de As Panteras é formado por Kristen Stewart (Saga Crepúsculo), Naomi Scott (Power Rangers) e Ella Balinska (Casualty). Com Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus responsáveis pela trilha sonora, o filme promete ter muita ação e empoderamento feminino. Além disso, o elenco vai contar também com Noah Centineo, Patrick Stewart e Dijimon Hounson.

O filme é baseado na série clássica dos anos 1970 e” situa suas protagonistas em um mundo contemporâneo e extremamente conectado – o que faz com que a agência em que trabalham seja dona de uma abrangência internacional e, proporcionalmente, entregue-lhes dilemas ainda maiores.

Veja o trailer

Don’t judge a girl by her cover. Watch the #CharliesAngels trailer now – only in theaters November. 🎥🎶 pic.twitter.com/EmUnrEUwtJ — Charlie's Angels (@CharliesAngels) June 27, 2019

A estreia do filme, que tem direção de Elizabeth Banks, vai acontecer nos Estados Unidos no próximo dia de 15 de novembro.

