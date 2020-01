Porto Alegre Dmae conserta registro de água em Ipanema neste final de semana

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2020

Obra acontece na avenida Tramandaí, esquina com avenida Dea Coufal. Foto: Divulgação/EPTC Obra acontece na avenida Tramandaí, esquina com avenida Dea Coufal. (Foto: Divulgação/EPTC) Foto: Divulgação/EPTC

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) conserta neste fim de semana um registro diâmetro 300mm, na avenida Tramandaí esquina rua Déa Coufal, em Ipanema. A previsão é executar o conserto durante todo o sábado, (18), encerrando no domingo (19). O trânsito tem bloqueio total na região, com desvio das linhas de ônibus e sinalização da EPTC. O abastecimento de água somente será interrompido caso o andamento do serviço assim o exigir.

Desvio do trânsito e transporte público:

Bairro / Centro – Av Tramandaí, rua Cassino, rua Torres, rua Dea Coufal, av. Cel Marcos.

Centro / Bairro – Av. Cel Marcos, Dea Coufal, rua Cidreira, rua Cassino, av. Tramandaí.

⚠️ Atenção: em andamento conserto de registro 300mm em Ipanema (Tramandaí x Dea Coufal), com bloqueio total de trânsito local. Todo sábado e, possivelmente, domingo. SEM interrupção no abastecimento de água.

Clique em https://t.co/or7Yj0v7yl. pic.twitter.com/We9i1P5TGV — Dmae POA (@dmaepoa) January 18, 2020

