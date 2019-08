O bairro Santa Maria Goretti, na Zona Norte de Porto Alegre, terá serviços programados do Dmae nesta terça-feira, 6, e quinta-feira, 8, dentro do programa de substituição de redes de água na região. Se chover no dia dos serviços, eles serão transferidos. Nos dois dias, o abastecimento de água deve ser normalizado à noite.

