Do Brasil para o mundo: Anitta anuncia parceria com Snoop Dogg e se encontra com Cardi B, confira

Após trocas de mensagens em redes sociais Anitta e Cardi B finalmente se encontraram pessoalmente. Em suas redes, a brasileira fez questão de comentar o momento: “Eu acho que encontrei minha alma gêmea. Oi, Brasil, o bonde das funkeiras vai crescer, bom dia” disse. O encontro aconteceu em Los Angeles, Califórnia.

Com rumores de um possível feat entre elas, outra parceria já é certeza: Anitta e o rapper Snop Dogg. O músico divulgou, no Twitter, a tracklist de seu mais novo álbum e ninguém mais ninguém menos que Anitta aparece entre os 17 artistas confirmados. A faixa é intitulada “Little Square”. Essa não é a primeira vez que a brasileira cantará com Snoop Dogg. Eles já trabalharam junto com Ludmilla e Papatinho em “Onda diferente”, um dos maiores hits do ano.

I WANNA THANK ME track list is live on @applemusic 🚨 album comin this Fri 👊🏾 get ur pre-order in 2day !! https://t.co/drHF06SaUw pic.twitter.com/oTuih2Fv1R — Snoop Dogg (@SnoopDogg) August 13, 2019

