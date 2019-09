Doadores de medula óssea cadastrados no Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea) estão sendo convocados pelo INCA (Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva) para atualizar seu cadastro para que sejam localizados com mais agilidade. A campanha pela atualização das informações no Redome vale para doadores de todo o Brasil.

