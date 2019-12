Economia Dólar cai a 4 reais e 14 centavos nesta sexta e Bolsa renova máxima histórica, com alta de 0,46%

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2019

Nesta semana, a moeda acumulou depreciação de 2,24%, mais do que apagando a alta de 1,14% da semana anterior. Foto: Marcos Santos/USP Imagens Nesta semana, a moeda acumulou depreciação de 2,24%, mais do que apagando a alta de 1,14% da semana anterior. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O dólar fechou esta sexta-feira (6) em queda de pouco mais de 1%. Após abrir a segunda-feira cotada a R$ 4,25, a moeda fecha a sexta valendo R$ 4,14 reais, em sua mais intensa desvalorização em seis semanas. Com o valor desta sexta o dólar encosta em seu menor patamar desde 11 de novembro. Nesta semana, a moeda acumulou depreciação de 2,24%, mais do que apagando a alta de 1,14% da semana anterior.

Já a bolsa B3 renovou a sua máxima histórica pelo terceiro dia consecutivo. O Ibovespa registrou alta de 0,46%, a 111.125 pontos.

Nesta sexta-feira, os negócios foram marcados por uma melhora no cenário externo após Donald Trump sinalizar otimismo em relação a sua prolongada disputa comercial com a China.

“Está indo muito bem”, disse Trump a repórteres na quinta-feira, quando questionado sobre as negociações, em uma repetição de comentários feitos na quarta-feira. No início da semana, no entanto, o presidente norte-americano chegou a gerar preocupações nos mercados globais quando disse que um acordo poderia ter de esperar até depois das eleições norte-americanas de 2020.

A China informou nesta sexta que vai abrir mão de tarifas sobre alguns embarques de soja e carne suína dos Estados Unidos.

