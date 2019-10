O dólar encerrou em queda contra o real nesta terça-feira (8), depois de subir mais de 1% na véspera, com agentes do mercado monitorando questões envolvendo as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, em meio a expectativas sobre tratativas de divisão de recursos da cessão onerosa. O dólar à vista caiu 0,31% nesta terça, a 4,0917 reais na venda.

