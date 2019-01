O dólar encerrou quase estável ante o real nesta segunda-feira (21), em pregão de baixa liquidez, com as atenções voltadas para a viagem do presidente Jair Bolsonaro ao Fórum Econômico Mundial. A moeda norte-americana avançou 0,07%, a R$ 3,7587 na venda. Na máxima da sessão, a moeda alcançou 3,7812 reais e na mínima chegou a 3,7570 reais.

