O dólar fechou em alta nesta segunda-feira (25) e atingiu o maior valor nominal da história sobre o real. A moeda norte-americana subiu 0,5%, a R$ 4,2129. O dólar turismo terminou o dia vendido perto de R$ 4,40, sem considerar os impostos. No mês de novembro, o dólar acumula alta de 5,07% sobre o real. No ano, o avanço até agora é de 8,74%.

O recorde anterior de fechamento do dólar sobre o real havia sido atingido na semana anterior. No dia 18 de novembro, a moeda norte-americana subiu 0,32%, encerrando o dia a R$ 4,206.

Novamente o dia for marcado pelas expectativas dos investidores sobre as negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos, com o mercado em busca de sinalizações sobre um possível acordo para colocar fim à guerra comercial que se arrasta desde o começo de 2018.

Durante a madrugada, um veículo estatal chinês informou que os dois países estão próximos de um acordo. Mesmo assim, muitos agentes continuam cautelosos com a demora no acerto dos ajustes. Em outubro, após reunião na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia afirmado que a fase 1 do acordo seria assinada ainda em novembro.

No mercado interno, repercutiu também o déficit de US$ 7,9 bilhões nas transações correntes em outubro, maior que os US$ 5,8 bilhões projetados pelo BC (Banco Central). Os dados voltam a chamar atenção para a saída de divisas do País, movimento que enfraquece o câmbio.

Mesmo com o dólar em torno de recordes históricos, o Banco Central tem mantido a estratégia de intervenção no câmbio já em curso. O BC vendeu todos os 15.700 contratos de swap cambial tradicional em rolagem do vencimento janeiro 2020. Mais cedo, o BC não havia aceitado propostas em leilão de dólar à vista e de swap cambial reverso.

Também nesta segunda, o BC fez a rolagem integral de US$ 1,5 bilhão em linha de moeda com compromisso de recompra, volume que até então precisaria voltar ao BC no começo de dezembro.

