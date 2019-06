O dólar fechou em alta nesta sexta-feira (28), com investidores avaliando o acordo comercial fechado entre o Mercosul e a União Europeia, e na expectativa pelo encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e da China no G20 no fim de semana, em busca de pistas sobre as negociações em torno da guerra comercial. O dólar terminou o dia em alta de 0,18%, vendido a R$ 3,8394.

Deixe seu comentário: