O dólar subiu nesta quinta-feira (25), com investidores monitorando as repercussões da decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre taxa de juros e à espera da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, BC dos EUA) na próxima semana. A moeda norte-americana avançou 0,36%, vendida a R$ 3,7814.

