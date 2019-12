Economia Dólar fecha em alta com dúvidas sobre acordo comercial China-EUA

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

A moeda americana chegou a cair a R$ 4,07 com o anúncio de que um acerto havia sido alcançado. Foto: Marcos Santos/USP Imagens A moeda americana chegou a cair a R$ 4,07 com o anúncio de que um acerto havia sido alcançado. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A cotação do dólar comercial voltou a subir e fechou o dia a R$ 4,109 na venda. Mesmo com a alta de 0,38% registrada nesta sexta-feira (13), a moeda americana acumulou queda de 0,89% na semana, a segunda seguida.

Em dezembro, a moeda americana recuou 3,14% até o momento. O momento de otimismo com o Brasil e a diminuição da tensão comercial entre Estados Unidos e China levou investidores estrangeiros a reduzirem de forma significativa as apostas contra o real no mercado futuro da B3. Nos últimos quatro dias, as posições que ganham com a alta do dólar caíram em US$ 3,4 bilhões.

A moeda americana chegou a cair a R$ 4,07 com o anúncio de que um acerto havia sido alcançado. Mas quando ficou claro que tratava-se somente do acordo “fase 1” ainda sem muitos esclarecimentos, a divisa voltou a subir. A alta do dólar também foi provocada por conta de incertezas sobre os próximos passos das negociações, a “fase 2” do acerto.

