O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (18), em movimento de ajuste após as fortes altas acumuladas nos dias anteriores. Declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre possibilidade de compra de dólares ajudaram a estimular a queda, destaca a Reuters. A moeda norte-americana caiu 1,23%, a R$ 4,1186. Mas, na semana, a alta foi de 0,59%.