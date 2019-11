O dólar caiu ante o real nesta terça-feira (5), com a moeda brasileira entre as de melhor desempenho no dia entre seus pares, com os mercados digerindo o pacote econômico apresentado pelo governo, na véspera do megaleilão dos excedentes de petróleo da cessão onerosa. O dólar à vista fechou em baixa de 0,47%, a 3,9932 reais na venda.