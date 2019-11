O dólar fechou quase estável nesta sexta-feira (22), com o mercado ainda de olho no rumo das negociações comerciais entre China e Estados Unidos e monitorando as tensões políticas recentes. A moeda norte-americana caiu 0,04%, a R$ 4,1918. Na semana, o recuo foi de 0,02%. No acumulado do mês há alta acumulada de 4,54%.