Dom Pedro Laguna oferece pacotes especiais para o feriado de Páscoa

Março e abril são os melhores meses para visitar o Ceará, pela transição entre o final das chuvas e o início da estiagem, quando as temperaturas estabilizam entre 23 e 29ºC. Neste ano, o período de 25 de março e 1º de abril engloba as celebrações da Semana Santa e da Páscoa, por isso uma ótima oportunidade para conhecer a região.

A praia de Marambaia, por exemplo, é um paraíso localizado em Aquiraz, a poucos minutos de Fortaleza. E para hospedagem, o resort Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf, é um dos mais indicados para quem viaja em família. Dedicado ao lazer, além da estrutura completa – com dois restaurantes, bar de praia, bar molhado, room service 24h, fitness center, jacuzzi exterior, campos de tênis, e kids club com monitores – tem um serviço de shuttle diário até Fortaleza.

Conta ainda com um sistema de water vilas, em que as acomodações são rodeadas por uma lagoa navegável que as conecta tanto a orla da praia, quanto ao Eco-Resort e ao Aquiraz Riviera Golfe Course, o primeiro e único campo de golfe do Nordeste. É uma experiência incrível.

Pacotes

Para o período, o Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf – eleito o melhor resort de praia da América da América Latina em 2017 – preparou pacotes especiais com diárias a partir de R$ 600,00 + 10%, com permanência mínima de 03 (três) dias para duas pessoas e duas crianças (até 12 anos). As ofertas contam com acomodações de luxo e regime meia pensão – café da manhã, chá da tarde (cortesia) e jantar. Reservas: (85) 3388 3005 ou no e-mail: reservas@dompedrolaguna.com. Mais informações: www.dompedro.com

Premiação

O Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf conquistou, em 2017, os prêmios do World Travel Awards – considerado o “Óscar do Turismo” – pela terceira vez consecutiva na categoria de “Melhor Resort da América Latina” e, segunda vez, como “Melhor Resort do Brasil”.

Deixe seu comentário: