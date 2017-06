Dona de bar e cliente são mortos a tiros na Zona Norte de Porto Alegre

A dona de um bar e um cliente que estava no local foram mortos a tiros por volta das 22h de domingo (25), na rua Santos Dumont, no bairro São Geraldo, na Zona Norte de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, nenhum dos dois tinha antecedentes criminais.

Testemunhas relataram que criminosos armados entraram no estabelecimento, dispararam contra as vítimas e fugiram. A mulher morreu antes da chegada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O homem chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Ninguém foi preso. O caso está sendo investigado.

