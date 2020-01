Mundo Donald Trump disse que já tem 52 alvos no Irã para bombardeios se o país atacar os americanos

4 de janeiro de 2020

O presidente americano disse que alguns dos locais tem 'alto nível de importância' para a cultura iraniana. Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (04), que os Estados Unidos já tem 52 locais no Irã como alvos para bombardeios caso o país persa responda ao assassinato do comandante da Guarda Revolucionária do Irã, Qassim Suleimani. As declarações foram feitas pelo Twitter.

Trump voltou a citar supostos ataques planejados por Suleimani como uma das justificativas pelos ataques da última sexta-feira no aeroporto de Bagdá. “O Irã foi somente problemas por muitos anos. Que isso sirva de aviso, que se o Irã atacar qualquer americano ou facilidades americanas, nós já temos 52 locais iranianos na mira”. Em tom de ameaça, o presidente disse que os locais tem alto nível de importância para o país e para a cultura iraniana.

Trump advertiu que irá atacar o Irã “rapidamente e de forma muito dura” se Teerã investir contra pessoas ou propriedades americanas. O presidente dos Estados Unidos disse ainda que não vai mais aceitar ameaças.

O presidente ainda disse que o número 52 é uma referência aos americanos que foram mantidos reféns em 1979 após militantes islâmicos tomarem a embaixada dos Estados Unidos em Teerã, durante a Revolução Iraniana.

Foguetes atingem Iraque

Foguetes atingiram três locais do Iraque neste sábado, inclusive uma base que abriga forças norte-americanas e uma área próxima à embaixada dos Estados Unidos, sem causar mortes.

Os incidentes ocorreram no mesmo dia em que milhares de pessoas foram às ruas em Bagdá para participar do funeral do general Qassem Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, morto pelo governo norte-americano no Iraque na última quinta-feira (2).

Não há confirmação oficial de quem fez os disparos neste sábado. Em nota, as Forças Armadas do Iraque informaram que foguetes atingiram os seguintes locais:

1-Zona Verde, em Bagdá. É uma área fortificada que abriga a embaixada dos Estados Unidos e outras representações diplomáticas na capital iraquiana. Segundo a agência Reuters, o foguete caiu perto da embaixada norte-americana.

2-O bairro de Jadryia, vizinho à Zona Verde. Segundo a agência Reuters, a explosão atingiu uma casa e deixou 5 pessoas feridas.

3-A base aérea de Balad, a 80 quilômetros de Bagdá, que pertence ao Iraque mas abriga forças norte-americanas.

