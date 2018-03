Dono de bar é preso por tráfico de drogas em Alvorada

O proprietário de um bar foi preso em flagrante por tráfico de drogas na Vila Americana, em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação foi mais um desdobramento da Operação Noturna.

Segundo informações divulgadas neste sábado (10) pela Polícia Civil, com o criminoso, de 49 anos, foram apreendidas 102 porções de cocaína já embaladas para a venda e R$ 102 em dinheiro fracionado.

Coronel Bicaco

Na noite de sexta-feira (09), a Polícia Civil prendeu um homem de 26 anos por tráfico de drogas em Coronel Bicaco, no Noroeste do RS. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, o criminoso tentou atingir os policiais com um punhal. Dois quilos de maconha foram apreendidos.

