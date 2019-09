Dourado passará por nova artroscopia e não atua mais pelo Inter em 2019

*Valéria Possamai

Rodrigo Dourado seguirá como desfalque no Inter e só voltará a atuar na próxima temporada. O volante precisará passar por uma nova artroscopia no joelho esquerdo, após ter diagnosticado um edema ósseo. A tendência é que o volante retorne para a pré-temporada 2020.

O então capitão colorado não atua desde o dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil. O problema sofrido por Dourado já vem de algum tempo. Na partida de entre Inter e Palestino no Beira-Rio, pela quarta rodada da Copa Libertadores, ainda no dia 9 de abril, o jogador precisou ser substituído após levar uma pancada no joelho esquerdo.

Posteriormente, após a vitória sobre o Flamengo, em entrevista à Rádio Grenal, na Zona mista do Beira-Rio, o volante revelou que vinha sofrendo infiltrações no joelho para poder atuar. As dores no local vem atrapalhando no desempenho dos treinos e nos jogos.

Esta será a segunda intervenção cirúrgica que o volante irá passar. Ainda antes da parada para a Copa América, o jogador precisou passar por uma astroscopia no joelho.

O jogador encerra a temporada com apenas 17 jogos.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

