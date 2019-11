Drake se apresentou no domingo (10), em um festival de música em Los Angeles. O rapper era o headliner surpresa e ao entrar no palco foi muito vaiado pelo público. Após tocar nove músicas, Drake disse: “Se quiserem que eu continue, eu continuo”. No entanto, a multidão respondeu com mais vaias. Logo, o rapper saiu do palco 20 minutos antes do tempo dele acabar.