Drake surge em sacada de hotel no RJ antes de apresentação no Rock in Rio 2019

O cantor canadense Drake apareceu, nesta sexta-feita (27), de roupão e bandana na sacada do hotel 6 estrelas no Rio de Janeiro, onde descansa antes do show que fará na noite desta sexta-feira (27) no Palco Mundo, no Rock in Rio 2019. Ele chegou ao Rio na quarta-feira (25) e decepcionou os fãs, ignorando um grupo que o aguardava desembarcar. Drake é o artista principal desta noite no festival e encerrará as apresentações do primeiro dia.

O festival teve início nesta sexta e o rapper sobe ao palco no início da madrugada, após as apresentações de Ellie Goulding, Bebe Rexha e Alok.

Deixe seu comentário: