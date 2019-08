Drogas e infidelidade: rumores sobre término de Miley e Liam começam a circular

Término de relacionamento de famosos é sempre uma novela, né?! E parece que a temporada de Miley Cyrus e Liam Hemsworth começou! As primeiras fofocas e rumores sobre as motivações para o término foram publicadas nos maiores sites de entretenimento dos Estados Unidos, o TMZ e o Entertainment Tonight.

De um lado, amigos da Miley culpabilizam algumas escolhas de Liam como o gatilho para o fim. Como contaram ao TMZ, o ator teria começado a abusar de certos tipos de drogas e álcool, e, como a cantora já passou por períodos difíceis por conta do vício, ela desaprovava a conduta do ex-marido.

Por outro lado, a versão dos amigos de Liam defende o rapaz e afirma que Miley estaria utilizando essas desculpas para dispersar o público dos rumores sobre suas traições. Poucos dias após os dois assumirem que estavam separados, Miley foi flagrada aos beijos com Kaitlynn Carter, na Itália.

Outras fontes conversaram com a equipe do Entertainment Tonight e contaram que Miley terminou o casamento pois precisava se reencontrar. Ainda de acordo com a informação, primeiro ela teria pedido um tempo, e, nesse período, percebeu o quanto estava infeliz. O site também publicou que Liam estaria arrasado com a situação, pois ama muito a ex-companheira. Miley, em compensação, estaria disposta a aproveitar o fim do relacionamento para “explorar a si mesma”, se reencontrar com sua sexualidade, essência e música.

