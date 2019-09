Drone norte-americano mata civis do Afeganistão   

Um drone dos Estados Unidos, que visava destruir um esconderijo do Estado Islâmico, matou cerca de 30 civis no Afeganistão. De acordo com fontes do governo afegão ouvidos pela Reuters, o ataque deixou outras 40 pessoas feridas. Eram cerca de 150 pessoas que estavam no local, e algumas estão desaparecidas. O incidente ocorreu na noite de quarta-feira (18).

Horas mais tarde, na parte sul do país, um carro bomba deixou 20 pessoas mortas e mais 80 feridas. O grupo extremista Talibã assumiu que os militantes alvejaram uma agência de inteligência do governo na área. Os ataques do Talibã se intensificaram antes das eleições gerais, que acontecem na próxima semana. O grupo considera que o governo atual, liderado pelo presidente Ashraf Ghani, é submisso aos interesses dos norte-americanos. Os ataques ao Afeganistão também aumentaram após as tentativas de negociação entre os Estados Unidos e o Talibã terem falhado.

Deixe seu comentário: