6 de janeiro de 2020

Acidente foi do tipo saída de pista envolvendo o veículo Renault Captur emplacado em Porto Alegre Foto: PRF/Divulgação Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal) houve duas pessoas lesionadas e duas mortas (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Nesta segunda-feira (06) no km 409 na rodovia BR 386, em Triunfo, no sentido interior/Capital, por volta das 14h30min, ocorreu um acidente do tipo saída de pista envolvendo o veículo Renault Captur emplacado em Porto Alegre.

Conforme a PRF (Polícia Rodoviária Federal) dois homens morreram e outras duas pessoas ficaram feridas. O trânsito teve interdição parcial. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

