Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Dois homens foram presos em flagrante em Imbé por posse compartilhada de arma de fogo, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência no centro da cidade na terça-feira (31).

Segundo o delegado Antônio Carlos Ractz Jr., titular da Delegacia de Polícia de Imbé, a dupla e outros dez homens presentes no local, são originalmente de Novo Hamburgo e integram facção criminosa dedicada ao tráfico de drogas. O imóvel, construído sobre três terrenos, com duas piscinas, avaliado em mais de um milhão de reais, foi alugado para as festas de fim de ano pelo valor de quinze mil reais.

No local, foram apreendidos três automóveis (Hyundai/Azera, Chevrolet/Cruze e Hyundai/HB20), uma pistola calibre 380, três carregadores, 53 munições, dinheiro, smartphones, joias e outros objetos. As diligências foram realizadas por 25 agentes das delegacias de Imbé e Tramandaí, Denarc e CORE, com o apoio do canil da Brigada Militar.

A Delegacia de Polícia de Imbé disponibiliza o WhatsApp (51) 98416-7999 como canal seguro à população para qualquer informação de interesse da segurança pública, garantido-se o sigilo e o anonimato do denunciante.

