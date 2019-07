É hoje: Planeta Terra passará por profundas mudanças a partir deste sábado, segundo Chico Xavier

O dia previsto em 1971, no programa ‘Pinga Fogo’, chegou ! A data limite que tanto é falada pelos espíritas é neste sábado (20). O médium mais famoso do Brasil, Chico Chavier, teria feito uma previsão de que a humanidade iria passar por transformações profundas, a partir de hoje. Segundo ele, tudo tinha a ver com a chegada do homem à Lua, no dia 20 de julho de 1969. De acordo com o médium, naquele dia, entidades tinham se reunido no mundo espiritual e decidido dar o prazo de 50 anos para a humanidade. Se não acontecesse a Terceira Guerra Mundial, vencido o prazo de cinco décadas, a Terra e seus habitantes viveriam uma nova era.

“Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana, partindo da lua”, disse Chico.

Muitos espíritas ligam a ‘profecia’ de Chico há algumas mudanças na Terra: desastres naturais cada vez mais frequentes, cura de várias doenças e até a vinda de seres extraterrestres com o objetivo de ajudar a evolução do planeta.

