O IBGE revisou o resultado do PIB do segundo trimestre para uma alta de 0,5%, ante leitura anterior de avanço de 0,4%. Já o resultado do primeiro trimestre foi revisado para uma estabilidade, em vez de queda de 0,1%.

O PIB no terceiro trimestre de 2019 totalizou R$ 1,842 trilhão. Entre os grandes setores, a maior alta no período foi registrada pela agropecuária, com crescimento de 1,3%, seguida pela indústria (0,8%) e pelos serviços (0,4%). Pela ótica das despesas, o consumo das famílias cresceu 0,8% e o investimento 2%. Já o consumo do governo caiu 0,4% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no País e serve para medir a evolução da economia. O resultado foi um pouco melhor do que o esperado pelo mercado financeiro.