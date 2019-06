Edenilson participa de último treino do Inter e pode ser titular contra o Bahia

Nesta terça-feira (11), o técnico Odair Hellmann comandou a última atividade do Inter antes do enfrentamento contra o Bahia. O treinamento trouxe boa notícia: Edenilson. O volante, que sentiu dores musculares na última partida contra o Vasco, esteve no gramado do Beira-Rio durante a parte do trabalho aberta à imprensa. Assim, a tendência é de que esteja em campo nesta quarta-feira (12), às 21h30min. As informações são da Rádio Grenal.

Por ser a última atividade na véspera do jogo, apenas os minutos iniciais foram liberados, quando os jogadores ainda realizavam o aquecimento. Sem ter apontado lesão, Edenilson deve atuar contra os baianos nesta que será a última rodada antes da pausa para a Copa América.

Contudo, o time tem problema na defesa. Emerson Santos está suspenso e Rodrigo Moledo ainda está em fase de recuperação. Assim, Roberto deve ser o companheiro de zaga, ao lado de Víctor Cuesta.

Outra novidade da equipe deve ficar por conta do ataque. D’Alessandro deve retornar ao time na vaga de Guilherme Parede.

Nas demais posições, Odair deve manter a mesma base a mesma base de time, com Uendel na vaga de Iago, que está com a Seleção Olímpica, e Rafael Sobis no lugar de Paolo Guerrero, que está com a Seleção Peruana.

O provável Inter para enfrentar o Bahia tem: Marcelo Lomba; Zeca, Roberto, Víctor Cuesta e Uendel; Edenilson, Rodrigo Lindoso, Nonato; D’Alessandro, Nico López; Rafael Sobis.

Depois do treinamento, o volante Rodrigo Lindoso concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT Parque Gigante. O jogador vem ganhando uma sequência no time titular e falou da expectativa para o confronto desta quarta. “Vai ser muito importante o resultado positivo. Estamos bem preparados para fazermos um bom jogo”, afirmou.

Deixe seu comentário: