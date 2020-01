Notas Brasil Eduardo Costa é intimado a depor sobre suposta ameaça

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Policiais civis foram até a casa do cantor Eduardo Costa, no bairro Bandeirantes, na Região da Pampulha, na manhã desta quarta-feira (8), para intimar o sertanejo a prestar depoimento. Segundo fontes ligadas à investigação, uma suposta ameaça ao cantor Clayton, da dupla Clayton & Romário, é apurada. O sertanejo deve prestar depoimento no dia 15 de janeiro.

