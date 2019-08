Eduardo Leite atribui a herança de Sartori deficit do semestre

O governador gaúcho Eduardo Leite tem uma justificativa para o deficit orçamentário do primeiro semestre, que chegou a R$ 2,27 bilhões. Seria resultado da herança que recebeu do governo Sartori, que ele detalha: teve de pagar uma parte da folha de dezembro, e toda a folha do 13º salário de 2018, além de R$ 1 bilhão em dívidas na saúde. Soma-se a isso a antecipação em dezembro pelo governo Sartori, de receitas de R$ 720 milhões do IPVA, que deveriam ingressar em janeiro.

Gaúchos com recursos do MDR

Em informação encaminhada a esta coluna,o Ministério do Desenvolvimento Regional confirma que três municípios gaúchos – Serafina Corrêa, Sobradinho e Soledade – tiveram recursos liberados após seus projetos terem sido selecionados para obras de qualificação viária.

Advogados discordam do ministro Gilmar Mendes

Mais de 3 mil advogados do Movimento dos Advogados do Brasil, subscrevem manifesto, em repúdio à declaração do ministro Gilmar Mendes que afirmou ao jornal Correio Braziliense que a operação Lava-Jato “é uma organização criminosa para investigar pessoas”. Os advogados consideram inadmissível “que um ministro da mais alta Corte do País se manifeste contra a maior operação de combate à corrupção do mundo; que levou a prisão Chefes de Estado de vários países; recuperou bilhões de reais aos cofres públicos e conseguiu restaurar o sentido da Moralidade e Ética dentro da Administração Pública e do Setor Privado”.

Maristas ou Marxistas?

Mais de duas centenas de pais de alunos participaram ontem da manifestação em frente ao colégio Marista Rosário, em Porto Alegre. A manifestação combate a doutrinação de esquerda que segundo eles, vem sendo imposta aos alunos do estabelecimento, com o consentimento da direção. Dois deputados participaram do ato: Luciano Zucco, do PSL e Eric Lins, do DEM, e a Secretária do Desenvolvimento Social de Porto Alegre, vereadora Comandante Nádia,do MDB.

Projeto da Reforma Previdenciária estadual vai esperar

A possibilidade de que a Reforma Tributária dos Estados e municípios ainda faça parte de uma emenda ao texto que será votado em segundo turno pela Câmara dos Deputados, e ainda precisará ser votado pelo Senado, faz o governador gaúcho Eduardo Leite adiar os planos de elaborar uma proposta local. O governador viajou ontem a Brasília para avaliar pessoalmente o cenário.

