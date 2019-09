Eduardo Macluf será indicado pelo governo para presidir o Badesul

O advogado pelotense Eduardo Macluf será indicado pelo governador Eduardo Leite, nos próximos dias, para presidir o Badesul. A escolha foi confirmada nessa terça-feira (10).

A indicação será avaliada pelo Conselho de Administração do banco. Após as etapas internas, a indicação será debatida na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, responsável por deliberar sobre o assunto.

Eduardo Macluf tem vasta experiência nos setores público e privado. Atua há sete anos no Martinelli Advogados, um dos maiores escritórios de Direito Empresarial do Brasil, e faz parte da diretoria da Federasul. Também já foi secretário estadual de Ciência e Tecnologia e ocupou cargos nos ministérios das Cidades e da Agricultura.

