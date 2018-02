EGR administra mais de 900 km de rodovias no RS. A empresa pública vai apontar as melhorias realizadas nas estradas gaúchas durante o 4º Fórum Os Caminhos do Rio Grande

O diretor-presidente da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), Nelson Lidio Nunes, participa como painelista da quarta edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande, inserido no Projeto RS Sustentável, que visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo.

O 4º Fórum terá como tema central Presente e Futuro da Logística Brasileira, até porque, as estradas gaúchas vem ganhando pauta nos últimos tempos, pela necessidade que exigem de modernização, a fim de ofertar aos usuários melhores condições, incluindo todos os segmentos, do turismo ao comércio, passando inclusive por trechos que ligam cidades aos portos, com foco na logística que envolve importações e exportações de produtos gaúchos.

O evento, em sua quarta edição, conta com o apoio do Governo do Estado do RS, Secretaria dos Transportes do RS e EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) e acontece no próximo dia 16, a partir das 14h30min, na sede social da SABA, em Atlântida.

Nelson Lídio Nunes vai destacar o trabalho que a empresa pública vem desenvolvendo na conservação, manutenção, sinalização e implantação de melhorias nos mais de 900 km de rodovias administrados no Rio Grande do Sul. A EGR opera com 14 praças de pedágio e sua malha viária soma 908 km.

Entre os destaques, está o início da utilização do chamado “asfalto borracha” em suas rodovias. Mais ecológico, o material trabalha com o conceito da reutilização de pneus – são cerca de mil unidades recicladas em cada km de pavimento. Além disto, a tecnologia oferece mais durabilidade e segurança, especialmente em situações de chuva, pois confere mais aderência à frenagem. A EGR já vinha utilizando nas rodovias que administra o asfalto com adição de polímero, outro tipo de asfalto modificado, que também possui durabilidade superior.

Além disto, Lidio Nunes abordará as obras de melhorias anunciadas pela EGR para serem realizadas nos próximos 6 anos. O conjunto de investimentos que serão feitos em cada rodovia administrada pela empresa pública, e pode ser conferido da íntegra no site da EGR, soma mais de R$ 1 bilhão de reais.

Participam ainda do Fórum ao lado de Nelson Lídio Nunes, Carlos Marun, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Ao seu lado, Eliseu Padilha, ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A abertura oficial será do governador José Ivo Sartori e a explanação do secretário dos Transportes do RS, Pedro Westphalen. Inscrições abertas e gratuitas pelo www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br .

A última edição do Fórum Os Caminhos do Rio Grande foi durante a Expointer, quando foi debatido o tema “O Futuro passa por aqui”.

