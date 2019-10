O Secretaria de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul e a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) firmaram convênios com o Corpo de Bombeiros Civis de sete municípios. A lista inclui São Sebastião do Caí, Nova Petrópolis, Bom Princípio, Antônio Prado, Garibaldi, Teutônia e São Francisco de Paula. Cada um receberá repasses de R$ 15 mil mensais para atividades e equipamentos.

Deixe seu comentário: