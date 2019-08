Elenco do Grêmio fecha pacto em busca do título da Copa do Brasil

*Valéria Possamai

Em meio a disputa por três competições, a taça da Copa do Brasil é alvo principal do Grêmio. Em busca da sexta taça da competição, o elenco formou um pacto pelo hexacampeonato. A informação é do repórter da Rádio Grenal Diogo Rossi.

O compromisso firmado entre o elenco ocorreu durante uma confraternização, compartilhada pelos atletas nas redes sociais. A reunião foi realizada somente entre os jogadores e comunicada ao técnico Renato Portaluppi, que apoiou a iniciativa.

Além do “acordo”, a reunião serviu para voltar a estreitar a relação com Diego Tardelli. O centroavante, que chegou a ter saída do clube cogitada, passou por momento de depressão, mas decidiu permanecer com o time.

Reflexo ou não, o time deu um grande passo em busca da vaga às finais da competição. Na noite desta quarta-feira, o time venceu, por 2 a 0, o jogo de ida das semifinais diante do Athlético-PR. O que deixa o tricolor em vantagem para a decisão que ocorre no próximo mês, na Arena da Baixada. Caso confirme a classificação, os comandados de Renato terão pela frente o arquirrival Inter ou Cruzeiro.

