Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Eliana foi processada por ex-babá. Foto: Reprodução Eliana foi processada pela sua ex-babá. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A apresentadora Eliana pode ter que pagar um bom dinheiro para a sua ex-funcionária. Isso porque a apresentadora do SBT está sendo processada pela babá Rute da Costa Amorim. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, a ação trabalhista soma várias reivindicações e o valor pedido de indenização é de R$ 100 mil.

A ex-babá de Eliana alega que não recebeu corretamente as horas extras e as diárias de quando ela acompanhava a família em viagens internacionais. Outra reivindicação de Rute é que ela recebia “por fora” quando ficava com as crianças aos finais de semana e durante eventos que aconteciam fora da sua hora de trabalho. Além disso, a apresentadora teria cortado o plano de saúde da funcionária.

Rute trabalhou para a principal estrela do SBT por três anos e, a princípio, pediu uma indenização de R$ 350 mil, mas reduziu o valor a R$ 100 mil como uma tentativa de resolver o assunto. A defesa de Eliana ofereceu R$ 40 mil, mas a babá não aceitou. O juiz tentou uma negociação sugerindo o valor de R$ 80 mil, mas também não foi aceito. Com isso, a ação trabalhista segue adiante.

A advogada de Eliana responsável pelo caso não quis comentar o assunto, alegando que o processo está em segredo de Justiça.

