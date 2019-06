Em alta na Seleção, Everton segue no radar europeu mas sem propostas oficiais

*Valéria Possamai

Autor de um golaço na estreia da Seleção Brasileira na Copa América, Everton ganhou ainda mais repercussão na mídia. Especulado pelo futebol europeu, uma possível saída do atacante do Grêmio já é algo eminente. Contudo, a direção do tricolor ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo atleta.

Após o triunfo por 3 a 0, uma postagem gerou preocupação para os gremistas. Pelo Twitter, o Manchester City publicou uma sequência de imagens com os brasileiros Fernandinho e Gabriel Jesus, que atuam pelo clube. Em uma das fotos publicadas, aparece Everton abraçando Gabriel Jesus.

Em entrevistas recentes, Cebolinha relatou que as atuações com o time de Tite aumentam a visibilidade e deixou o futuro em aberto. “É difícil falar agora. A gente sabe que com a Copa América ganha mais visibilidade, vou passar mais de um mês fora. Mas espero ficar mais um pouquinho, quem sabe. Se eu saísse agora, sairia de cabeça erguida. Eu pude colocar o meu nome na história do clube, que apostou em mim, e eu pude retribuir”, afirmou o atacante após a classificação na Copa do Brasil, diante do Juventude, sua última partida antes de se apresentar à Seleção.

Mesmo com a grande repercussão, ainda não houve apresentação de propostas oficiais pelo jogador, conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal. Manchester City é um dos principais clubes que tem cobiçado o jogador. Vale lembrar que, no final do ano passado, o técnico do time inglês, Pep Guardiola chegou a entrar em contato direto por telefone com o jogador.

O Grêmio tem 60% dos direitos econômicos de Everton, que possui multa rescisória de 60 milhões de euros.

Leia mais:Com gols de Coutinho e Everton, seleção estreia com vitória sobre a Bolívia na Copa América

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: